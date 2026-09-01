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5koleso.ru

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Opel запустил продажи самого быстрого серийного автомобиля: новую Corsa GSE уже можно заказать

Новый Opel Corsa GSE предложили за 39 900 евро. Первые покупатели получат этот хэтчбек, вероятно, не раньше середины осени, так как публичная премьера автомобиля намечена на Парижский автосалон, который откроется в сентябре.

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