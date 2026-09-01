Opel запустил продажи самого быстрого серийного автомобиля: новую Corsa GSE уже можно заказать

Новый Opel Corsa GSE предложили за 39 900 евро. Первые покупатели получат этот хэтчбек, вероятно, не раньше середины осени, так как публичная премьера автомобиля намечена на Парижский автосалон, который откроется в сентябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
- АУ Что стало с Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым