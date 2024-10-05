Тайский гороскоп на неделю 7 — 13 октября для всех знаков восточного зодиака

Во вторую неделю октября Крысе может захотеться начать все сначала, Тигру стоит включить вдохновение, Дракону — быть немного скромнее, Лошадь ждет накал страстей, а Обезьяну — выгодные контракты и неожиданные бонусы.
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