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Гороскоп

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Тайский гороскоп на неделю 7 — 13 октября для всех знаков восточного зодиака

Во вторую неделю октября Крысе может захотеться начать все сначала, Тигру стоит включить вдохновение, Дракону — быть немного скромнее, Лошадь ждет накал страстей, а Обезьяну — выгодные контракты и неожиданные бонусы.

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