Без плесени и вони. Исправляем главные ошибки при заготовке орехов на зиму

Отгремел Ореховый Спас, и в лесу (а у некоторых счастливчиков — на огороде) можно собирать орехи. Лещину или фундук, окультуренную разновидность лесного орешника.
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