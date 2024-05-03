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За нарушение оказания услуг связи иностранцам предлагают штрафовать

За нарушение оказания услуг связи иностранцам предлагают штрафовать

Профильное ведомство предложило штрафовать операторов за нарушение оказания услуг сотовой связи иностранным гражданам, разработан соответствующий законопроект, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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