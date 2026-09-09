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Депутат ГД Миронов: правила госзакупок не дают платить рабочим больше среднего

Депутат ГД Миронов: правила госзакупок не дают платить рабочим больше среднего

Низкие зарплаты — одна из главных причин бедности в России, и государство должно добиваться их роста, заявил RTVI лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

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