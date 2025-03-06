Феодосийский завод "Море" будет строить спасательные и экскурсионные суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Феодосийский судостроительный завод "Море" получит контракт на строительство спасательных и экскурсионных судов, а также модернизацию собственных мощностей за счет инвестора.
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