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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сомерби о Зубове: «Нравится его слушать, он знает английский лучше, чем я думал. Очень умный тренер, который знает, как работать»

Защитник «Лады» Дойл Сомерби высказался о работе под руководством Павла Зубова.  Вчера « Лада » уступила СКА (1:2 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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