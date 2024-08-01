Экс-депутат ГД РФ Пономарев пострадал при атаке дрона на его дом на Украине

Политика как она есть

Бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на его дом в Киевской области Украины.