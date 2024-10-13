Скандал в учебном заведении: преподаватель применил силу к студентке, тянув её по полу

Avia.pro - СМИ Вы только представьте себе, я получаю сообщение от дочери, и что я вижу? Моего ребёнка тащит за руку взрослый мужчина — преподаватель! Тащит её по полу, как какую-то мебель, и это всё из-за того, что она не ответила на его глупый вопрос про омонимы! «Как? Как вообще можно так поступить с ребёнком?» — думала я, когда увидела это видео.