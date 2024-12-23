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Поплавская оценила готовность Трампа встретиться с Путиным: "Может не дожить"

Поплавская оценила готовность Трампа встретиться с Путиным: "Может не дожить"

Президент США заявил, что будет ждать встречи с Путиным по Украине. Актриса Яна Поплавская рассказала, почему их очные переговоры могут не состоятьсяДональд Трамп, выступая в штате Аризона, сделал важное заявление по украинскому конфликту.

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