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Закон и Порядок

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«Оставьте Путина в покое – меня тошнит от Украины» – член Сената США

«Оставьте Путина в покое – меня тошнит от Украины» – член Сената США

Политнавигатор Руководство США вовлекает мир в новый глобальный конфликт, не желая завершить противостояние на Украине.

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