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Два человека задержаны после пожара на складе цветов в Москве

Двух человек задержали после пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы. Задержаны арендовавший склады директор компании "Ново Флоре" Антон Мачелюк и специалист по пожарной безопасности и охране труда Владимир Коновалов, сообщили 22 ноября в пресс-службе СК.

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