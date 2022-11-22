Два человека задержаны после пожара на складе цветов в Москве

Двух человек задержали после пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы. Задержаны арендовавший склады директор компании "Ново Флоре" Антон Мачелюк и специалист по пожарной безопасности и охране труда Владимир Коновалов, сообщили 22 ноября в пресс-службе СК.