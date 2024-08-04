В Невском районе появятся новые общественные пространства, парк и мост

Перспективы развития района обсудили на выставке «Мой Петербург» В историческом парке «Россия - Моя история» состоялась сессия «Два берега: Невская перспектива», на которой эксперты обсудили развитие Невского района Петербурга.
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