30.08.2023 Беспилотные летательные аппараты в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область.
Аэропорт в Пскове атаковали беспилотники
Комментарии
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Эдуард Николаев
их просто нет кроме как в москве и ленинграде
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3 час.
Эдуард Николаев
ангары нужно построить , обслуживать и охранять
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3 час.
Аким Воземчук
Это проза войны, главное помнить поговорку "хрен на мыло, два в уме", то бишь 250 тысячная армия России , полностью экипированная им вооруженная, может решить всё проблемы Украины.
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1 час.
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