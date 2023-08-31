Аэропорт в Пскове атаковали беспилотники

их просто нет кроме как в москве и ленинграде

Аким Воземчук

Это проза войны, главное помнить поговорку "хрен на мыло, два в уме", то бишь 250 тысячная армия России , полностью экипированная им вооруженная, может решить всё проблемы Украины.