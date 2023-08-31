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Аэропорт в Пскове атаковали беспилотники

Аэропорт в Пскове атаковали беспилотники

30.08.2023    Беспилотные летательные аппараты в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
их просто нет кроме как в москве и ленинграде
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3 час.
Эдуард Николаев
ангары нужно построить , обслуживать и охранять
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3 час.
Аким Воземчук
Это проза войны, главное помнить поговорку &quot;хрен на мыло, два в уме&quot;, то бишь 250 тысячная армия России , полностью экипированная им вооруженная, может решить всё проблемы Украины.
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1 час.

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