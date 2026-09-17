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60 лет назад в Орле открыли комплекс, посвященный 400-летию города

60 лет назад в Орле открыли комплекс, посвященный 400-летию города

В самом сердце Орла, на живописной Стрелке — месте слияния Оки и Орлика, 17 сентября 1966 года был торжественно открыт архитектурно-скульптурный комплекс, посвящённый 400-летию основания города.

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