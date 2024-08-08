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Покупки россиянами товаров для дома и ремонта в кредит за полгода выросли на 18%

Покупки россиянами товаров для дома и ремонта в кредит за полгода выросли на 18%

Россияне все чаще приобретают товары для ремонта, строительства и обустройства дома в кредит. Только за первое полугодие 2024 года покупки товаров с помощью заемных средств в сети гипермаркетов "Лемана ПРО" (ранее "Леруа Мерлен") выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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