Покупки россиянами товаров для дома и ремонта в кредит за полгода выросли на 18%

Россияне все чаще приобретают товары для ремонта, строительства и обустройства дома в кредит. Только за первое полугодие 2024 года покупки товаров с помощью заемных средств в сети гипермаркетов "Лемана ПРО" (ранее "Леруа Мерлен") выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.