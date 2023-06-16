Первый комплекс по извлечению гелия из природного газа появится на Дальнем Востоке

Первый комплекс по извлечению гелия появится на Дальнем Востоке. Московская компания "ДББ" во главе с генеральным директором и основным владельцем, бывшим президентом МТС и АФК "Система", Андреем Дубовсковым намерена зайти в Якутию с комплексом по извлечению гелия из природного газа мощностью до 4 млн кубометров в год, сообщает ИА PrimaMedia Соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях на ПМЭФ-2023 подписали гендиректор ООО "ДББ" Андрей Дубовсков, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и гендиректор АК "АЛРОСА" Павел Маринычев.