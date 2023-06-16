Закон, порядок, государство

768 подписчиков

Первый комплекс по извлечению гелия из природного газа появится на Дальнем Востоке

Первый комплекс по извлечению гелия из природного газа появится на Дальнем Востоке

Первый комплекс по извлечению гелия появится на Дальнем Востоке. Московская компания "ДББ" во главе с генеральным директором и основным владельцем, бывшим президентом МТС и АФК "Система", Андреем Дубовсковым намерена зайти в Якутию с комплексом по извлечению гелия из природного газа мощностью до 4 млн кубометров в год, сообщает ИА PrimaMedia Соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях на ПМЭФ-2023 подписали гендиректор ООО "ДББ" Андрей Дубовсков, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и гендиректор АК "АЛРОСА" Павел Маринычев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх