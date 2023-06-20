Международный день празднования солнцестояния

С Добрым Утром ! С Днём Летнего Солнцестояния! 21 Июня самый длинный день в году.В самый разгар лета отмечается день летнего солнцестояния — языческий праздник Лита (Лито).
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