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Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев

Половина страны потеряна навсегда. Украинские эксперты с беспокойством о том, кем заменить украинцев

Затянувшийся украинский конфликт может привести к исчезновению не только Украины в ее нынешнем виде, но и к исчезновению украинцев со своей исторически освоенной территории — они будут развеяны по всему миру и вряд ли захотят вернуться.

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