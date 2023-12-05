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Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану

Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану

Президент РФ Владимир Путин был прав, когда говорил об усилении России после начала спецоперации на Украине, написала обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой в статье, опубликованной 2 декабря.

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