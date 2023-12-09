Переозвучить Голливуд: украинский AI-стартап Respeeher, создающий голоса для Голливуда, получил $1 млн

Украинский стартап Respeeher, создающий голоса для Голливуда с использованием искусственного интеллекта, на этой неделе получил $1 млн инвестиций от бизнесмена Гэри Вайнерчука и фондов ffVC Poland, SID Venture Partners, Bad Ideas, ICU (Киев).
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