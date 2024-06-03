Итальянские товары блокируются на польской и литовской таможнях

Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. По его словам, таможенники не пропускают итальянские грузы, зато пропускают собственные, увеличивая таким образом свой экспорт, в частности, винаПольская и литовская таможни блокируют итальянские грузы, идущие в Россию.
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