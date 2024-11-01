🏫 В Крыму построят ещё 12 школ, чтобы все дети могли учиться в первую смену Сейчас на полуострове около 9% учеников вынуждены учиться во вторую смену, это больше 21 тысячи детей в 94 школах.
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🏫 В Крыму построят ещё 12 школ, чтобы все дети могли учиться в первую смену Сейчас на полуострове около 9% учеников вынуждены учиться во вторую смену, это больше 21 тысячи детей в 94 школах.