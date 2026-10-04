«Быть самому по себе — это не свобода, а головная боль»: Мясников ушёл из «Пельменей» и пережил смерть отца

П арня с гитарой из «Уральских пельменей» страна знала по песням про мам, пап и старый мотоцикл. За улыбкой Вячеслава Мясникова при этом стояли годы сценического страха, борьба за эфирное время, суды вокруг шоу и смерть отца.
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