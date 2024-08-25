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Звезда мирового балета Сергей Полунин женился на олимпийской чемпионке Елене Ильиных после рождения третьего ребенка

Звезда мирового балета Сергей Полунин женился на олимпийской чемпионке Елене Ильиных после рождения третьего ребенка

Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу спустя пять лет после помолвки и троих детей В начале июня 2024 года в интервью обозревателю «РГ» Полунин уже просил изменить в публикации фамилию Ильиных на Полунину.

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