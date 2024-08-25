Звезда мирового балета Сергей Полунин женился на олимпийской чемпионке Елене Ильиных после рождения третьего ребенка

Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу спустя пять лет после помолвки и троих детей В начале июня 2024 года в интервью обозревателю «РГ» Полунин уже просил изменить в публикации фамилию Ильиных на Полунину.
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