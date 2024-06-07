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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новиков о Самсонове: «Российский вратарь должен быть элитным. Эту планку Илья не пробил. Он не сдается, но топчется на месте. Надо рисковать и менять многие вещи»

Ранее появилась информация о том, что «Торонто» не предложит вратарю новый контракт.  «Я бы поддержал Самсонова негласно.

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