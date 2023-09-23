Это новости!

45 подписчиков

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...По сло­вам Фила Мил­ле­ра, жур­на­ли­ста запад­ных СМИ, бри­тан­ская раз­вед­ка пред­ска­за­ла теку­щую ситу­а­ци...Когда завершится ...
  • Meerflieger
    "...Однако это не критично, вполне реальная цель без катастрофических последствий для людей и бизнеса..."(с)   Вот ве...А ведь справилась...

Что можно и что нельзя делать 24 сентября в праздник святой Феодоры Александрийской и Федорины вечерки

Что можно и что нельзя делать 24 сентября в праздник святой Феодоры Александрийской и Федорины вечерки

Что можно и что нельзя делать 24 сентября в праздник святой Феодоры Александрийской и Федорины вечерки 24 сентября православные христиане чтят память святой Феодоры Александрийской, а в народе отмечают уникальный праздник — Федорины вечерки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх