Что можно и что нельзя делать 24 сентября в праздник святой Феодоры Александрийской и Федорины вечерки 24 сентября православные христиане чтят память святой Феодоры Александрийской, а в народе отмечают уникальный праздник — Федорины вечерки.
Что можно и что нельзя делать 24 сентября в праздник святой Феодоры Александрийской и Федорины вечерки 24 сентября православные христиане чтят память святой Феодоры Александрийской, а в народе отмечают уникальный праздник — Федорины вечерки.
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