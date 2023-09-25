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Соболев обыграл Головина в благотворительном матче в Доту за 1 млн рублей

Соболев обыграл Головина в благотворительном матче в Доту за 1 млн рублей

Александр Соболев сыграл против Александра Головина в Dota 2. Футболисты собрали команды из 5 человек и сыграли матч в формате best-of-3 (до двух побед).

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