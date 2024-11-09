В ЯНАО стартовал прием заявок на участие в региональной премии «Семья Ямала»

В ЯНАО стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Семья Ямала». Победители получат 250 тысяч рублей от главы округа и возможность рассказать о себе на всероссийском конкурсе «Семья года», сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии