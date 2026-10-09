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Наука и Техника

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Как я едва не отдала мошенникам доступ к «Госуслугам»: разбор новой схемы обмана

Как я едва не отдала мошенникам доступ к «Госуслугам»: разбор новой схемы обмана

Телефонный звонок раздался в самый неподходящий момент — я как раз пыталась записаться к врачу через приложение и параллельно проверяла баланс банковской карты.

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