Спорт Уик-Энд

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Сергей ТАШУЕВ: Без Лиги чемпионов у «Зенита» упала мотивация, его игра размыта и фрагментарна

Сергей ТАШУЕВ: Без Лиги чемпионов у «Зенита» упала мотивация, его игра размыта и фрагментарна

Если из Питера уйдут легионеры, лига явно уравняется - чемпион не сможет скупить всех сильных российских игроков После матча с «Краснодаром» «Спорт уик-энд» побеседовал с главным тренером солигорского «Шахтёра», экс-наставником «быков» Сергеем Ташуевым.

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