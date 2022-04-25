Сергей ТАШУЕВ: Без Лиги чемпионов у «Зенита» упала мотивация, его игра размыта и фрагментарна

Если из Питера уйдут легионеры, лига явно уравняется - чемпион не сможет скупить всех сильных российских игроков После матча с «Краснодаром» «Спорт уик-энд» побеседовал с главным тренером солигорского «Шахтёра», экс-наставником «быков» Сергеем Ташуевым.