Козлов о хите против Шипачева: «Надворный извинился, надо отдать ему должное, правильно поступил. Вадим – уважаемый человек в КХЛ»

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (4:3). – Виктор Николаевич, как оцените победу над «Нефтехимиком»? – Важная победа над соседом по турнирной таблице.