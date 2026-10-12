Козлов о хите против Шипачева: «Надворный извинился, надо отдать ему должное, правильно поступил. Вадим – уважаемый человек в КХЛ»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (4:3). – Виктор Николаевич, как оцените победу над «Нефтехимиком»? – Важная победа над соседом по турнирной таблице.
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