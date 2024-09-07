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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Англии Карсли не будет петь гимн перед матчем с ирландцами: «У меня всегда были проблемы с этим, когда играл за Ирландию. Я всегда был сосредоточен на игре»

Исполняющий обязанности тренера национальной сборной, назначенный после ухода Гарета Саутгейта, проведет свой первый матч против сборной Ирландии в рамках Лиги наций.

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