В Курской области пресекли попытки Киева настроить жителей против грузин

Украинские спецслужбы после вторжения ВСУ в приграничье Курской области пытались через вбросы в Сети настроить местное население против жителей региона грузинского происхождения, но это удалось пресечь, сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в интервью, опубликованном 10 сентября РИА Новости.
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