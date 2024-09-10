В Курской области пресекли попытки Киева настроить жителей против грузин

Украинские спецслужбы после вторжения ВСУ в приграничье Курской области пытались через вбросы в Сети настроить местное население против жителей региона грузинского происхождения, но это удалось пресечь, сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в интервью, опубликованном 10 сентября РИА Новости.