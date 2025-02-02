Жительница Каргополя открыла гончарную мастерскую благодаря соцконтракту

Елена Полуянова из Каргополя сменила сферу деятельности, освоив гончарное ремесло, и при поддержке государства запустила собственный бизнесСемь лет она работала на предприятии народных художественных промыслов «Беломорские узоры», после чего в марте 2023 года открыла свою мастерскую.