Жительница Каргополя открыла гончарную мастерскую благодаря соцконтракту

Елена Полуянова из Каргополя сменила сферу деятельности, освоив гончарное ремесло, и при поддержке государства запустила собственный бизнесСемь лет она работала на предприятии народных художественных промыслов «Беломорские узоры», после чего в марте 2023 года открыла свою мастерскую.
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