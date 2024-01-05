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Рои Геранек над Украиной, взрывы в Кривом Роге и на аэродроме в Староконстантинове: плотная атака

Рои Геранек над Украиной, взрывы в Кривом Роге и на аэродроме в Староконстантинове: плотная атака

Промышленный объект в Кривом Роге был атакован шестью беспилотниками. Цель поражена. Ожидается атака на военные объекты в Винницкой, Черниговской, Хмельницкой областей – об этом сообщают ресурсы противника.

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