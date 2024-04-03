Мемкоин Boba Oppa тайваньского музыканта устроил держателям токенов американские горки

Мемкоин Boba Oppa (BOBAOPPA), основанный на блокчейне Solana и созданный тайваньской музыкальной звездой , известной как Machi Big Brother (или Джеффри Хуанг), принес владельцам токенов настоящий адреналин после предварительной продажи на сумму в 40 миллионов долларов.
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