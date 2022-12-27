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Силуанов: позиция властей по налогообложению уехавших россиян пока не сформирована

Силуанов: позиция властей по налогообложению уехавших россиян пока не сформирована

Позиция российских властей по налогообложению работающих из-за рубежа россиян пока окончательно не сформирована, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

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