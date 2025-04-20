12 советских детективных фильмов, от которых не оторваться

Оторвитесь — посмотрите их все! фото: фильм «Десять негритят» ()Рассказывая вам про 8 советских детективов, которые смотрятся на одном дыхании, мы держались как заправский свидетель на допросе — то есть рассказали не все, утаили самое главное.
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