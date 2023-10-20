Врач перечислил отличия ангины от простуды

Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, к.м.н. Владимир Зайцев рассказал, что простуда и ангина развиваются похожим образом, однако оба заболевания имеют различия, как и способы их лечения.
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