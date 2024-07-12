Власти Бразилии направят Путину приглашение на саммит G20

В МИД Бразилии заявили о планируемой в скором времени рассылке приглашений на саммит G20. Одно из них будет направлено российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления по социальным коммуникациям бразильского МИД Жоэла Соузу Пинту Сампайу.