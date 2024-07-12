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Власти Бразилии направят Путину приглашение на саммит G20

Власти Бразилии направят Путину приглашение на саммит G20

В МИД Бразилии заявили о планируемой в скором времени рассылке приглашений на саммит G20. Одно из них будет направлено российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления по социальным коммуникациям бразильского МИД Жоэла Соузу Пинту Сампайу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
...пригласили на саммит G20, и ТАМ АРЕСТУЮТ?!!  Так что, лучше, если  Путин никуда не поедет...
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