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Тайна Млечного Пути: астрономы обнаружили загадочный объект в шаровом скоплении NGC 1851

Тайна Млечного Пути: астрономы обнаружили загадочный объект в шаровом скоплении NGC 1851

Тайна Млечного Пути: астрономы обнаружили загадочный объект в шаровом скоплении NGC 1851 Елена ГалицкаяВ своем недавнем удивительном открытии астрономы со всего мира обнаружили неизвестный объект в Млечном Пути.

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