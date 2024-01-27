Съезд партии ССВ в ФРГ начали с благодарности Красной армии за освобождение Освенцима

На первом собрании партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ), новый член партии Даниэла Дан выразила благодарность Красной армии за освобождение концентрационных лагерей в своем первом выступлении на съезде.
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