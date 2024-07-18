Почему покупка инвестмонет может быть выгодной стратегией для вложений Ирэн ОрлонскаяУ многих россиян в специальных альбомах и кошельках можно найти коллекционные и юбилейные монеты, ценность которых достигает нескольких десятков тысяч рублей.
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