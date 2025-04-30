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Почему сибутрамин опаснее «Оземпика», история препарата

Почему сибутрамин опаснее «Оземпика», история препарата

Почему сибутрамин опаснее «Оземпика», история препарата Алёна ЮрьеваВ последние годы все чаще обсуждают препараты для похудения, среди которых выделяется «Оземпик» — средство, которое набрало популярность благодаря звездами и активным обсуждениям.

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