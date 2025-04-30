Почему сибутрамин опаснее «Оземпика», история препарата Алёна ЮрьеваВ последние годы все чаще обсуждают препараты для похудения, среди которых выделяется «Оземпик» — средство, которое набрало популярность благодаря звездами и активным обсуждениям.