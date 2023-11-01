Голь на выдумки хитра

Эта подборка — для тех, кто хочет найти оригинальное применение неоригинальным вещам. У вас нет огнетушителя, найдите ему замену! Разбилась фара? Есть решение! Сломались часы? Не проблема! В общем, здесь есть, на что посмотреть.