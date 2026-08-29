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Daily Moscow

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Сборная МЧС Москвы провела финальную тренировку перед «Пожарным Олимпом»

Сборная МЧС Москвы провела финальную тренировку перед «Пожарным Олимпом»

Сборная Главного управления МЧС России по Москве провела финальную тренировку перед открытыми соревнованиями пожарных и спасателей «Пожарный Олимп».

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