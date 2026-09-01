Захарова охарактеризовала назначение Фёдорова в Италии как «театр абсурда»

Назначение экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова на должность советника главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто назвала «театром абсурда» официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.
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