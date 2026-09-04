Нападение на девочку-фельдшера прямо в Москве. Скорой помощи самой пора на больничный

Сеть шумит о жестоком нападении на сотрудницу скорой помощи в московском районе Марьино. Мужчина с лопатой избил девушку-фельдшера прямо у храма Святых Жён-Мироносиц.
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