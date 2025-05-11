Тест: угадайте персонажа русской литературы по его цитате. Хорошо знаете классику?

Будет любопытно.Русская классическая литература — это не просто страницы из прошлого, а живой, мощный пласт культуры, в котором каждая фраза, каждая реплика несет на себе отпечаток времени, характера и авторского замысла.
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